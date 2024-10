Boulos diz que vai incluir três propostas de Tabata em plano de governo

Do UOL, em São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse nesta terça-feira (8) que vai incluir três propostas de Tabata Amaral (PSB) em seu plano de governo.

O que aconteceu

Boulos voltou a agradecer o apoio da candidata que ficou em quarto lugar na disputa municipal. Ele disse que ainda não conversou com Tabata. A deputada afirmou no domingo que seu voto no psolista é por convicção e não aceitará cargo em nenhum governo.

Fiquei muito grato por receber o apoio da Tabata Amaral, um apoio sem condições, um apoio direto de coração e a nossa campanha decidiu incorporar três propostas que a Tabata levou na campanha dela no nosso plano de mudança para São Paulo, que vai iniciar em 1º de janeiro do ano que vem. Guilherme Boulos (PSOL), em evento no M'Boi Mirim

Duas propostas propostas têm foco em jovens e em mães de crianças com deficiência. A proposta de Tabata chamada Jovem Empreendedor tem foco em dar crédito para empreendedores na cidade. A segunda, chamada Rampa, quer dar suporte para mães de crianças autistas e crianças com deficiência. A terceira é a proposta da criação de um polo tecnológico na zona leste.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também declarou apoio a Boulos. O psolista disse à imprensa que outros apoios serão anunciados nesta semana, mas não antecipou.

O candidato do PSOL escolheu a zona eleitoral de Piraporinha para fazer o primeiro ato de rua após o primeiro turno. Ele venceu na região com mais de 36% dos votos.

Boulos caminhou pela Estrada do M'Boi Mirim, no extremo Sul, por cerca de 30 minutos. O psolista passou por comércios, fez fotos com apoiadores e prometeu a duplicação da avenida.