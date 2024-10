Procurando uma bike infantil? Modelo com aro 16 sai por menos de R$ 580

Em busca de uma bicicleta infantil para presentear no Dia das Crianças? O Guia de Compras UOL encontrou um modelo bem avaliado por consumidores na Amazon, com nota 4,7 (do total de 5).

A bicicleta da marca Nathor tem aro 16 e é recomendada para crianças a partir de cinco anos ou com altura entre 1,1 m e 1,2 m. Ela sai hoje por R$ 571,75. Confira a seguir as principais características da bike e a opinião de compradores.

O que a Nathor diz sobre essa bicicleta?

Tem partes em aço carbono (quadro, garfo e guidão), o que promete maior leveza;

Possui um mecanismo que impede que o guidão gire além do necessário, dando maior segurança durante o uso;

O guidão também é ajustável e é possível regular conforme a criança vai crescendo;

Permite ajustar as rodinhas laterais (cinco regulagens);

Conta com aro em alumínio ou ABS;

A maçaneta direita vem na cor amarela, o que pode ajudar as crianças que tenham dificuldades para diferenciar o lado esquerdo e o direito;

Acompanha garrafinha.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, uma das parceiras do Guia de Compras UOL, a bike infantil registra mais de mil avaliações. Confira alguns comentários de consumidores.

Meu filho tem três anos e amou. Bem rápida, resistente e parece ser bem durável. Não colocamos os adesivos e achei que ficou melhor ainda. Ele tem um metro e o tamanho ficou ótimo (para durar mais).

Carolinne

Comprei a bicicleta para um sobrinho meu que bota para quebrar. Três bicicletas já se foram, já quebraram, mas essa tem dado trabalho ao moleque, pois continua intacta. (...) A melhor bicicleta infantil disponível no mercado, no quesito robustez/durabilidade.

José Maria Laurindo Vasconcelos

A bike já vem pré-montada da fábrica e, após montada, é outro nível. Tem adesivos colantes como decoração. O montador montou em 20 minutos. O meu filho de quatro anos amou, ficou perfeito para a idade dele. Qualidade boa, só achei um pouco pesada para a idade, mas nada que interfira na qualidade da bike. Valeu o preço.

F. Ferro

Gostei de tudo! Fácil de montar, prática e atendeu totalmente minhas expectativas .

Cliente anônimo

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam de problemas na bike, a exemplo da falta de ferramentas para montagem e até mesmo do banco. Ainda há críticas sobre bicicletas entregues com defeito, a exemplo de pneu com câmara rasgada.

Insatisfatório que não venha nenhuma ferramenta para montagem (...). Era importante que o fabricante produzisse um vídeo mostrando como instalar o guidão tim tim por tim tim. Não espere muito pelo manual. Porém, no restante, é bem satisfatório. A bicicleta aparenta ser resistente e tem um design agradável. Meu filho está gostando muito.

Alan Jamessson Tenório de Oliveira

No geral, a bicicleta parece boa, mas a câmara do pneu traseiro veio rasgada na emenda, não possibilitando o reparo. Assim já tive que comprar outra.

Marcela Horstmann de Jesus

Foi presente de Natal pro meu filho. Ele adorou a bicicleta. Ela é excelente. A única frustração foi que veio sem o banco. (...) Foi um trastorno, pois tivemos que pesquisar e comprar o kit do banco e instalar numa oficina, depois de vários dias a bicicleta parada em casa. Com isso, também tivemos uma despesa que não estava em nosso planejamento.

Bruno Zayat

