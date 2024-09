Barroso diz que impeachment de ministro do STF é 'expulsar jogador do time'

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, se mostrou contrário à possibilidade de impeachment de um ministro da Corte, debate que acontece atualmente no Senado.

Luís Roberto Barroso uso o futebol para tratar do tema. O ministro comparou a situação quando um time prefere expulsar um atleta adversário do que continuar com o jogo, dentro das regras.

Você tem os onze jogadores (mesmo número de ministros do STF). Evidentemente, a gente tem posições diferentes, cada um tem a sua estratégia. Faz parte do jogo. Mas quando um dos times passa a trabalhar para que puxem jogadores do outro time, você deixou de jogar e não quer deixar que o outro time jogue, portanto. Eu acho que o impeachment é um elemento não desejável do debate público, que é querer expulsar o jogador do outro time

Luís Roberto Barroso, em entrevista à CNN Brasil

Deputados e senadores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolaram, no início deste mês, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Barroso disse que não vê "muita naturalidade" sobre a destituição de um ministro.

O ministro afirmou ainda que STF pode reverter decisão do Congresso. "O Supremo tem um papel de interpretar e aplicar a Constituição. Pode ser, sim, aferido em face da Constituição, se o Supremo achar que é constitucional o ato. (Mas) se o Supremo achar que é inconstitucional, o ato não vale. É uma coisa também que muitas vezes as pessoas não entendem", completou.

Ministro sai em defesa de Moraes

Luís Roberto Barroso disse que as decisões do ministro Alexandre de Moraes têm o apoio dos integrantes do Supremo. Ele disse que "correspondem ao sentimento institucional da Corte em defesa da democracia".