Tite Campanella (PL) lidera em São Caetano com 51,3%, diz pesquisa Vox

Imagem: Câmara Municipal de São Caetano do Sul/Divulgação

Do UOL, em São Paulo

Tite Campanella (PL) lidera a disputa pela Prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, com 51,3% das intenções de votos, conforme pesquisa Vox divulgada nesta quarta-feira (18).

O que aconteceu?

Na sequência, Fabio Palácio (Podemos) aparece com 18,5%, e Jair Maneguelli (PT), com 4,5%. Os demais candidatos estão em empate técnico, dentro da margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja pesquisa completa

Tite Campanella (PL): 51,3%

51,3% Fábio Palácio (Podemos) : 18,5%

: 18,5% Jair Maneguelli (PT): 4,5%

4,5% Professor Rafinha ( PSOL) : 1,7%

( : 1,7% Malta Jones (Mobiliza): 0,2%

0,2% Em branco/ Nulo/ Nenhum: 9,3%

9,3% Não sabe/Indeciso: 14,5%

A pesquisa foi realizada entre 13 e 14 de setembro, com nível de confiança de 95%. Foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-06768/2024.