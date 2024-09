Teremos em Manaus centro de cooperação policial internacional, sob coordenação da PF, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 11, que, até o fim do ano, o governo pretende ter um centro de cooperação policial internacional em Manaus, sob coordenação da Polícia Federal brasileira. "Temos que estabelecer parceria com governo de outros países para trabalharmos na fronteira com mais intensidade", disse o presidente. O petista disse, ainda, em entrevista concedida à Rádio Norte FM nesta quarta, que "estamos vendo de fazer com que Forças Armadas possam ter mobilidade de até 250km nas fronteiras".