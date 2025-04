"Pode ter sido meu último jogo em Madri", diz Djokovic após eliminação

O sérvio Novak Djokovic, eliminado neste sábado (26) em sua estreia na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, afirmou que o confronto (6-3 e 6-4) contra o italiano Matteo Arnaldi (nº 44) pode ter sido seu último na capital espanhola.

"Pode ser... Não tenho certeza se voltarei. Então, não sei o que dizer... Quer dizer, voltarei, talvez não como jogador, claro. Espero que não, mas pode ser", disse Djokovic em entrevista coletiva na Caja Mágica.

"Obviamente, depois de perder uma partida, você não se sente bem, mas, infelizmente, em algumas partidas deste ano perdi na primeira rodada", afirmou o tenista de 37 anos.

"Acho que o lado positivo é que me diverti mais do que em Monte Carlo ou em qualquer outro torneio, então isso é bom. Mas, obviamente, o nível do tênis não está onde eu gostaria", continuou ele.

Djokovic admitiu que precisa se adaptar à situação: "É uma nova realidade para mim, tentar vencer uma ou duas partidas, sem realmente pensar em ir longe no torneio. É uma sensação completamente diferente da que tive por mais de 20 anos no tênis profissional, então é um desafio mental para mim lidar com esse tipo de sentimento na quadra".

"Esse é, eu acho, o ciclo da vida e da carreira. Isso ia acontecer um dia", disse sorrindo o tenista sérvio, que não conquista um título desde o ATP Masters, no final de 2023 (com exceção dos Jogos de Paris-2024).

rsc/dr/dam/aam

© Agence France-Presse