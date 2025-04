Criança de 3 anos morre após ficar 10 horas trancada em carro em SC

Do UOL, em São Paulo

Uma criança de três anos e 10 meses foi encontrada morta na sexta-feira (25) após ser esquecida dentro de um carro no bairro Morada do Sol, em Videiras, no interior de Santa Catarina.

O que aconteceu

Criança ficou trancada no carro por pelo menos 10 horas. De acordo com a DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) da Polícia Civil de Santa Catarina, que investiga o caso, o menino ficou das 7h às 17h no veículo, um Chevrolet Onix.

Madrasta alega ter esquecido a criança. Em depoimento ao delegado Édipo Flamia Hellt, a mulher diz que, após deixar sua esposa —a mãe do menino— no trabalho, seguiria para levá-lo à creche, mas acabou esquecendo.

Menino estava com sintomas gripais. Segundo a investigada, ele estaria medicado e, portanto, acabou dormindo no banco do carro. Como ele não estava tão ativo como de costume, acabou esquecendo de sua presença ali.

Ao voltar do trabalho, por volta das 12h, passou pelo carro, mas não percebeu a presença da criança e foi cumprir suas atividades domésticas. Às 17h30, como de costume, ela voltou para o veículo para buscá-lo na creche e percebeu o que tinha ocorrido. Segundo o depoimento, a investigada tentou manobras de reanimação e uma vizinha acionou o socorro que, ao chegar, decretou a morte da criança ainda no local.

Madrasta e mãe do menino viviam juntas há quatro anos. No depoimento, a mulher alegou que o ambiente familiar era "bom".

Investigação

Caso é tratado como homicídio culposo e, após ser ouvida, a investigada foi liberada. Ela relatou ainda que sofre de um transtorno de déficit de atenção e faz uso de medicação e psicoterapia.

Diante desses elementos informativos preliminares da ausência de uma situação flagrancial, eu fiz a instalação de um inquérito policial

Édipo Flamia Hellt, delegado da DPCAMI, no perfil do Instagram da Polícia Civil da cidade de Videira, em Santa Catarina

A Polícia aguarda resultados da perícia criminal para determinar a causa e o horário da morte. O próximo passo é explorar as imagens de câmeras de segurança da região e ouvir mais testemunhas.