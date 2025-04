Filho de agente da CIA foi morto na Ucrânia enquanto lutava pela Rússia

Do UOL, em São Paulo

Filho de uma vice-diretora da CIA (Agência de Inteligência Americana) e de um veterano da Marinha, Michael Alexander Gloss, de 21 anos, foi morto na linha de frente da guerra entre Rússia e Ucrânia em abril de 2024. A notícia só foi confirmada nesta sexta-feira (25).

O que aconteceu

Michael tinha críticas fortes à política externa dos EUA. O jovem defendia a ideia de um mundo multipolar e simpatizava com movimentos antifascistas. Seu descontentamento o levou a assinar, em setembro de 2023, um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia para lutar pelo país na guerra contra a Ucrânia.

Em dezembro de 2023, Michael foi enviado para a frente ucraniana. De acordo com reportagem publicada no jornal investigativo russo iStories, que entrevistou um soldado russo do 137º Regimento Aerotransportado que conhecia o americano, ele havia sido designado para uma unidade de assalto.

Meses depois, Michael foi morto em Donetsk, no leste da Ucrânia. O pai dele, Larry Gloss, confirmou a notícia nesta sexta-feira (25), um ano após o ocorrido. A família de Michael foi informada por autoridades russas sobre sua morte.

O jovem morreu de uma "enorme perda de sangue", em um bombardeio de artilharia. As informações são de seu atestado de óbito, lido pelo pai ao jornal americano The Washington Post. "Ele morreu correndo para socorrer um camarada ferido, tentando protegê-lo. Isso foi um Michael clássico", completou.

Michael foi sepultado oito meses depois. O funeral de Michael foi realizado nos Estados Unidos em 21 de dezembro de 2024.

Além do alto cargo de sua mãe, Juliane Gallina Gloss, na CIA, o pai de Michael foi um veterano da Marinha. A participação do jovem na guerra em defesa da Rússia é considerada incomum. Os familiares lamentam sua luta ao lado dos russos.

Juliane Gallina Gloss, vice -diretora de inovação digital da CIA Imagem: Reprodução/Facebook

Em nenhum momento ele sugeriu ou nós suspeitamos que ele se juntaria ao exército. Nunca. Rezo para que ele não tenha machucado ninguém

Larry Gloss, pai de Michael, ao The Washington Post

Quem foi Michael?

Sofria de transtornos mentais desde a infância. A informação foi confirmada pelo pai ao The Washington Post. "Só posso atribuir isso à sua doença mental", disse ao jornal. "Isso claramente desafia a lógica", completou.

"Eu fugi de casa. Viajei pelo mundo", disse Michael em um post na rede social VK, popular na Rússia. Segundo o pai, sua vontade de viajar pelo mundo começou quando ele deixou de tomar suas medicações controladas.

Era envolvido com causas ambientais e tinha fixação por purificação de água. Michael participou de projetos como a construção de casas em Honduras e a reconstrução de áreas afetadas por terremotos na Turquia.

CIA considera assunto pessoal e não político. Em breve comunicado na sexta-feira, a agência americana disse que "considera o falecimento de Michael um assunto familiar privado — e não uma questão de segurança nacional. Toda a família CIA está desolada com a perda."

De acordo com portal iStories, os detalhes sobre sua participação direta nos combates não foram esclarecidos.