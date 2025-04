Cheia avança no Amazonas e atinge mais de 118 mil moradores

Mais de 118,4 mil pessoas são afetadas pelas cheias que avançam no Amazonas, onde ao menos doze municípios decretaram estado de emergência. Todas as demais cidades do Estado estão em situação de alerta ou atenção, incluindo Manaus, Parintins e Novo Airão.

Segundo o último boletim do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, de sexta-feira, 25, mais de 29,6 mil famílias são afetadas pelas cheias. O estado de emergência foi determinado em Humaitá, Apuí, Manicoré, Boca do Acre, Guajará, Ipixuna, Novo Aripuanã, Benjamin Constant, Borba, Tonantins, Itamarati e Eirunepé.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para a região amazônica. Há aviso de "perigo" (alerta laranja) para o norte do Mato Grosso, o sudoeste do Pará e partes do sul, centro e baixo Amazonas.

Nesses locais, a previsão é de chuvas de até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h, com risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Há, ainda, um alerta de "perigo potencial" (amarelo) para a maior parte dos Estados amazônicos, com ventos de até 60 km/h e até 50 mm/dia de chuva.

Ao menos 14 municípios estão em estado de alerta. Já o estado de atenção envolve as demais 36 cidades do Estado, o que inclui a capital e alguns dos principais destinos turísticos, como Parintins, Presidente Figueiredo, Novo Airão e Barcelos.

"As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, com picos variados previstos entre março e julho", aponta o boletim das cheias.

Para a temporada de cheias deste ano na Amazônia Legal, a previsão é de chuvas acima da média em partes do norte do Amapá, de Roraima e do Pará. Já a estimativa é de que esteja abaixo da média em partes do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Rondônia.

O Governo do Amazonas divulgou ter enviado alimentos, água e medicamentos a pelo menos sete municípios atingidos. São eles: Manicoré, Apuí, Humaitá, Boca do Acre, Novo Aripuanã, Ipixuna e Guajará.