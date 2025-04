Ao menos 5 mortos e mais de 500 feridos em 'grande explosão' em importante porto iraniano

Uma potente explosão deixou ao menos cinco mortos e mais de 500 feridos neste sábado (26) em um estratégico porto no sul do Irã, reportaram os meios de comunicação estatais, e as autoridades investigam as causas do ocorrido.

O porto de Shahid Rajaee é crucial para o comércio, pois está próximo à cidade de Bandar Abbas e próximo ao norte do estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo.

Os meios de comunicação estatais informaram que uma "enorme explosão" atingiu o porto, na província de Hormozgan, a mais de 1.000 quilômetros ao sul da capital Teerã. Por esse terminal transitam 85% dos produtos iranianos.

O número inicial de quatro mortos foi aumentado para cinco, segundo a televisão estatal, citando uma autoridade da província de Hormozgan.

A televisão estatal também informou que "516 pessoas ficaram feridas e centenas foram levadas a centros médicos próximos", citando os serviços de emergência.

No desastre, três cidadãos chineses ficaram "levemente feridos", informou a emissora estatal chinesa CCTV, citando o consulado em Bandar Abbas.

A explosão, que pôde ser ouvida por dezenas de quilômetros, ocorreu pouco depois do meio-dia, horário de Teerã (05H30 de Brasília).

Não foram divulgados dados sobre o número de funcionários que estavam no porto no momento da explosão, que ocorreu em um dia útil.

Imagens gravadas por uma câmera de vigilância e publicadas pela agência Mehr mostram uma explosão em um armazém, causando uma espessa nuvem de fumaça e poeira.

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, expressou sua solidariedade às vítimas da explosão mortal e anunciou que havia ordenado uma investigação sobre as causas, confiando a tarefa ao ministro do Interior, Eskandar Momeni.

Imagens de televisão mostraram grossas nuvens de fumaça sobre a área do porto, onde há vários contêineres, com helicópteros sobrevoando para apagar as chamas.

Outras imagens, da agência de notícias oficial IRNA, mostram socorristas e sobreviventes em uma ampla avenida coberta de escombros.

No panorama, um caminhão reboque é visto em chamas, além de um carro esmagado e coberto de sangue.

- Explosão de contêineres-

Mehrdad Hasanzadeh, chefe da autoridade de gestão de emergências provincial, explicou à emissora nacional que "a causa deste incidente foi a explosão de vários contêineres armazenados na área do cais do porto".

"No momento, estamos avaliando os feridos e transportando-os para instalações médicas próximas", disse ele.

O escritório de alfândega do porto indicou em um comunicado, divulgado pela televisão estatal, que a causa da explosão foi provavelmente um incêndio iniciado no armazém de materiais perigosos e químicos.

A detonação foi tão potente que pôde ser sentida e ouvida a cerca de 50 quilômetros de distância, informou a agência de notícias Fars, e alguns residentes afirmaram que, mesmo longe do porto, foi possível sentir o chão tremer.

"A onda expansiva foi tão forte que a maioria dos edifícios do porto sofreu graves danos", reportou a agência Tasnim.

O porto de Shahid Rajaee é o terminal de contêineres mais tecnológico do Irã, segundo a agência oficial de notícias IRNA.

A Companhia Nacional Iraniana de Distribuição de Produtos Petrolíferos, declarou em um comunicado, difundido pelos meios de comunicação locais, que "a explosão no porto de Shahid Rajaee não tem relação alguma com refinarias, tanques de combustível, complexos de distribuição nem oleodutos".

A empresa alegou que "as instalações petrolíferas de Bandar Abbas funcionam normalmente".

