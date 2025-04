Zema defende 'caminhar junto' com Ratinho e Caiado para vencer Lula em 2026

Do UOL, em São Paulo

Ao lado de Ronaldo Caiado (União) e Ratinho Júnior (PSD), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu a união de governadores de direita para vencer Lula (PT) em 2026.

O que aconteceu

Os três governadores participaram de evento em Uberaba hoje. Zema, Caiado e Ratinho foram a 90ª Expozebu, tradicional feira do agronegócio em Minas Gerais.

Zema adotou tom eleitoral. "No ano que vem, Caiado, Ratinho, tenho certeza que nós estaremos tirando esse governo que persegue quem produz, que persegue quem trabalha. O Brasil não merece. Nós estaremos caminhando juntos para um Brasil melhor", disse.

Governadores querem ser alternativa da direita para a eleição de 2026. Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), os três disputam o espólio político do ex-presidente. Caiado já lançou sua pré-candidatura a presidente no início de abril, em Salvador.

O presidente do PSD já disse que, se o partido tiver candidato próprio, será Ratinho Júnior. No entanto, Gilberto Kassab é secretário do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também é cotado para disputar o Planalto em 2026.

O partido Novo quer lançar candidatura de Zema. Mas no evento de hoje o governador indicou que os governadores podem se unir em torno de uma candidatura única contra Lula.

Zema voltou a defender seu vice, Mateus Simões, como sucessor em Minas. "2026 está ali dobrando a esquina. Aqui em Minas, aquilo que está dando certo tem que continuar. Meu braço direito, Mateus Simões, tem sido uma peça fundamental e é quem tem condição de continuar esse trabalho em prol do agronegócio."