Bayern vence Mainz (3-0) e fica a 2 pontos do título da Bundesliga; Leverkusen resiste

O Bayern de Munique venceu o Mainz por 3 a 0, um resultado que deixa os bávaros a dois pontos de garantir matematicamente o título, neste sábado (26), pela 31ª rodada da Bundesliga, na qual o Bayer Leverkusen manteve suas pequenas chances com uma vitória de 2 a 0 sobre o Augsburg.

O 'Werkself' do técnico Xabi Alonso, atual campeão, tinha a obrigação de conquistar os três pontos, se o Bayern vencesse, para adiar o título do rival e fez a sua parte em casa, graças aos gols do tcheco Patrick Schick (13') e do argentino Emiliano Buendía (45'+1).

O Leverkusen, com 67 pontos, está a oito do Bayern de Munique (75), restando apenas nove em disputa nas últimas três rodadas. Logo, dois pontos serão suficientes para o time comandado por Vincent Kompany conquistar matematicamente seu 34º título de campeão alemão.

Os bávaros entraram em campo na Allianz Arena cientes de que uma vitória poderia torná-los campeões neste sábado e abriram o placar logo cedo.

Com a assistência do austríaco Konrad Laimer, Leroy Sané (27') e o francês Michael Olise (40') colocaram o Bayern na frente no primeiro tempo, antes de o inglês Eric Dier fechar o placar na reta final da partida (84').

Com a disputa pelo título cada vez mais acirrada, a briga por vagas europeias começa a atrair as atenções. O Freiburg (4º, 51 pontos) derrotou o Wolfsburg (12º) por 1 a 0, enquanto o Borussia Dortmund (6º, 48 pontos), em plena recuperação, sofreu mais do que o esperado para vencer por 3 a 2 em sua visita ao Hoffenheim (15º).

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Heidenheim 0 - 1

- Sábado:

Bayer Leverkusen - Augsburg 2 - 0

Bayern de Munique - Mainz 3 - 0

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2 - 3

Wolfsburg - Freiburg 0 - 1

Holstein Kiel - B. Mönchengladbach 4 - 3

(13h30) Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

- Domingo:

(10h30) Bochum - Unión Berlín

(12h30) Werder Bremen - St Pauli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 75 31 23 6 2 90 29 61

2. Bayer Leverkusen 67 31 19 10 2 66 35 31

3. Eintracht Frankfurt 52 30 15 7 8 58 42 16

4. Freiburg 51 31 15 6 10 44 47 -3

5. RB Leipzig 49 30 13 10 7 48 38 10

6. Borussia Dortmund 48 31 14 6 11 60 49 11

7. Mainz 47 31 13 8 10 48 39 9

8. Werder Bremen 45 30 13 6 11 48 54 -6

9. B. Mönchengladbach 44 31 13 5 13 51 50 1

10. Augsburg 43 31 11 10 10 33 42 -9

11. Stuttgart 41 31 11 8 12 56 51 5

12. Wolfsburg 39 31 10 9 12 53 48 5

13. Union Berlin 35 30 9 8 13 30 44 -14

14. St Pauli 30 30 8 6 16 26 36 -10

15. Hoffenheim 30 31 7 9 15 40 58 -18

16. Heidenheim 25 31 7 4 20 33 60 -27

17. Holstein Kiel 22 31 5 7 19 45 74 -29

18. Bochum 20 30 5 5 20 29 62 -33

© Agence France-Presse