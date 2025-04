Presidente palestino nomeia vice da OLP pela primeira vez

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, nomeou neste sábado (26) um conselheiro próximo como vice-presidente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), um cargo recém-criado, informou um membro do comitê executivo da instituição.

O novo posto foi criado formalmente nesta quinta-feira por iniciativa do próprio Abbas, de 89 anos, durante uma convenção realizada em Ramallah, na Cisjordânia, um território palestino ocupado onde a Autoridade Palestina exerce uma administração limitada.

"O presidente palestino, Mahmoud Abbas, nomeou Hussein al Sheikh para o posto de número dois da direção da Organização para a Libertação da Palestina", declarou à AFP Wassel Abu Youssef, membro do Comitê Executivo da organização fundada em 1964.

Al Sheikh, de 64 anos, é um veterano do movimento Fatah, ao qual pertence Abbas e força predominante na Autoridade Palestina.

Passou mais de 10 anos em prisões de Israel entre o fim dos anos 1970 e o início de 1980, e aprendeu hebraico nesse período.

Em 2022, foi nomeado secretário-geral do Comitê Executivo da OLP e chefe de seu departamento de negociações, um cargo importante que mostra sua proximidade com Abbas.

Segundo Aref Jaffal, diretor do Observatório da Democracia e das Eleições no Mundo Árabe Al Marsad, a criação do cargo de vice-presidente da OLP busca "preparar a sucessão de Abbas".

A criação do posto de número dois da OLP foi concretizada após anos de pressão internacional para reformar a organização, no momento em que países árabes e do Ocidente desejam que a Autoridade Palestina tenha um papel na governança de Gaza após a guerra.

A OLP é uma organização que reúne diversas facções palestinas, com a exceção dos movimentos armados Hamas e Jihad Islâmica, que estão em guerra com as forças de Israel em Gaza.

Além disso, é a entidade autorizada a negociar e concluir tratados internacionais em nome do povo palestino, enquanto a Autoridade Palestina é responsável pelo governo de parte dos Territórios Palestinos.

Abbas está no comando da Autoridade Palestina desde 2005, após a morte do líder histórico palestino Yasser Arafat. No ano seguinte, foi eleito para um mandato de quatro anos e, desde então, não foram realizadas novas eleições presidenciais.

