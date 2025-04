Ex-policial acusado de extorquir dinheiro de traficante colombiano é preso

Do UOL, em São Paulo

Um ex-policial civil acusado de extorquir dinheiro de um traficante colombiano foi preso hoje à tarde na zona norte de São Paulo pela Rota, unidade de elite da PM.

Vítima de extorsão mediante sequestro em 2009 em São Paulo, Ricardo Oscar Gosser Traverso era apontado como braço direito de Juan Carlos Abadia, que chegou a ser apontado pelas autoridades como um dos criminosos mais perigosos do mundo.

O que aconteceu

Ex-agente foi encontrado pela Rota escondido em uma residência no bairro Casa Verde, em São Paulo. Ricardo Oscar Gosser Traverso, que estava foragido da Justiça, não resistiu à abordagem policial e acabou sendo preso após ter a sua identidade confirmada pelos PMs. Em seguida, foi conduzido ao 13º Distrito Policial, onde está à disposição da Justiça.

Traverso foi condenado a 18 anos de prisão. O ex-policial civil responde pelos crimes de extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas, concussão (corrupção praticada por servidor público) e formação de quadrilha. O UOL não localizou a defesa dele.

Policiais civis foram acusados de extorquir cerca de R$ 1,5 milhão, pela cotação atual, de um traficante colombiano. Segundo o MP, a equipe formada por um delegado e outros quatro agentes sequestrou Ramon Manuel Yepes Penágos, conhecido como "El Negro", e sua esposa, quando eles saíam de uma boate em São Paulo em 2009.

Agentes teriam obrigado uma informante a colocar comprimidos de ecstasy em um carro para forjar flagrante por tráfico de drogas. Com a ação forjada, os então policiais civis chantagearam o traficante, obrigando que ele fizesse pagamento enquanto foi obrigado a permanecer na sede do Denarc até que fosse providenciada a entrega do dinheiro, diz a denúncia.

Após o pagamento, traficante colombiano permaneceu preso, mas sua esposa foi solta. El Negro cumpriu pena em uma cadeia de São Paulo usando um nome falso. Contudo, o esquema foi descoberto em seguida. Criminoso era procurado pela Interpol, a polícia internacional, por mandar toneladas de cocaína para a Espanha.