Quando começa o conclave? Saiba os próximos passos para a escolha do papa

Do UOL, em São Paulo

Após o sepultamento do papa Francisco, o Vaticano inicia os preparativos para a escolha do novo pontífice. O conclave está liberado para começar 5 de maio, após o período oficial de luto pelo último pontífice..

Os próximos passos

Após a morte do papa, os cardeais eleitores devem esperar quinze dias completos para dar início ao conclave. O prazo foi estipulado pela "Universi Dominici Gregis", uma Constituição Apostólica publicada por João Paulo 2º em 1996.

Início do conclave pode ser adiado. O Colégio dos Cardeais pode decidir adiar a eleição por mais alguns dias, caso existam motivos graves. O período máximo de espera, porém, é de 20 dias depois da morte do papa.

Preparação para o conclave. Os cardeais devem garantir que a Casa de Santa Marta esteja devidamente preparada para hospedar os cardeais eleitores. Paralelamente, a Capela Sistina deve ser organizada para a realização da eleição.

Imagem: Arte/UOL

A votação acontece na Capela Sistina. Os cardeais são proibidos de qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave e fazem um juramento de silêncio.

Para ser eleito papa, é necessário pelo menos dois terços dos votos. Os cardeais não têm direito de se abster nem de votar em si mesmos.

Não há um prazo específico para o conclave. Segundo a BBC, uma das maiores eleições da história foi a do Papa Gregório 10º, em 1268. Na ocasião, a escolha do papa durou quase três anos. Na história moderna, os conclaves já não demandam tanto tempo. A eleição do papa Francisco, por exemplo, durou dois dias.

Três cardeais são escolhidos para a contagem dos votos. A cor da fumaça que sairá da chaminé anuncia ao mundo o resultado. Preta, se ainda não houver uma decisão, e branca, se um novo papa tiver sido eleito.