Tubarão fere mão de turista em Fernando de Noronha; ICMBio investiga

Do UOL, em São Paulo

Uma turista de 22 anos natural de São Paulo ficou ferida na mão esquerda após um incidente com um tubarão-lixa em Fernando de Noronha, anteontem. Ela foi atendida no Hospital São Lucas, o único do arquipélago, e liberada após uma avaliação médica.

O que aconteceu

A turista fazia imagens subaquáticas acompanhada de um guia no momento do ataque do animal, segundo testemunhas. A ação ocorreu na região do Porto de Santo Antônio, na altura da Associação Noronhense de Pescadores (Anpesca).

A administração de Fernando de Noronha e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmaram a informação. A mulher foi atendida no Hospital São Lucas e não teve ferimentos graves.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à unidade de saúde. Após o atendimento médico, foi liberada. O ferimento não necessitou de sutura.

Superintendência de Saúde da Administração Distrital

Tubarão-lixa é considerado espécie inofensiva por ter boca e dentes pequenos Imagem: Getty Images

Em nota conjunta, as entidades falaram sobre o incidente no local. O ICMBio informou que fará uma investigação para apurar a possibilidade de prática de alimentação irregular de tubarões na região, uma proibição pelas normas de preservação ambiental do arquipélago.

O ICMBio alertou que a ação altera o comportamento natural da fauna marinha e ameaça o equilíbrio do ecossistema. Alimentar animais silvestres é uma infração ambiental, passível de multa e apreensão da embarcação utilizada no cometimento da infração.

Conforme estabelecido no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Fernando de Noronha, é proibido alimentar animais silvestres, bem como lançar alimentos ao mar a partir de embarcações ou estruturas como ancoradouros. Essa prática interfere negativamente no comportamento natural da fauna marinha e compromete o equilíbrio do ecossistema local.

Outro caso recente. Uma turista de Mato Grosso foi mordida por um tubarão na Praia do Porto, em Fernando de Noronha, em novembro de 2024. Mulher de 46 anos teve ferimento leve e foi retirada da água com ajuda de uma embarcação, sendo levada ao hospital em seguida.