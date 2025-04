Starmer e Zelenskiy concordam em manter ritmo positivo em negociações de paz na Ucrânia, diz porta-voz britânico

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, concordaram em trabalhar intensamente para manter o ritmo positivo nas negociações de paz para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, disse o gabinete de Starmer neste sábado.

"Eles discutiram o progresso positivo feito nos últimos dias para garantir uma paz justa e duradoura na Ucrânia", disse um porta-voz da residência oficial do premiê de Downing Street em um comunicado depois que Starmer e Zelenskiy se encontraram em Roma, onde líderes mundiais se reuniram neste sábado para o funeral do papa Francisco no Vaticano.

"Eles concordaram em manter o ritmo e continuar trabalhando intensamente com parceiros internacionais para impulsionar as próximas etapas do planejamento."

(Por Alistair Smout)