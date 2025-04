Em ação, criminosos usam armas, coletes e mira óptica; PM aprendeu arsenal

Ontem, na zona norte da capital paulista, a Polícia Militar apreendeu armas, munições, coletes balísticos, cargas roubadas e uma mira óptica. A operação começou após o sequestro de quatro trabalhadores, vítimas de um assalto a carga na Rodovia Ayrton Senna no km 16, em Guarulhos.

As vítimas eram motoristas e seguranças de escolta, que transportavam produtos importados e celulares. O assalto ocorreu mesmo com o caminhão tendo escolta de outro veículo.

O que aconteceu

Quatro trabalhadores foram feitos reféns em Guarulhos. Eles transportavam celulares e produtos importados e foram abordados por cerca de dez criminosos armados.

O crime aconteceu na Rodovia Ayrton Senna na altura no km 16. O grupo criminoso usou três veículos, incluindo uma van branca, para interceptar o caminhão escoltado.

As vítimas foram levadas até um endereço na Vila Zamataro, em Guarulhos. No local, os assaltantes realizaram o roubo da carga e, depois, trancaram os reféns no baú do caminhão.

Carga foi roubada e reféns foram liberados pelos criminosos. Entre o material roubado estavam seis caixas de celulares e nove volumes de alumínio foram levados pelos criminosos.

Equipes da PM patrulhavam a região e foram informadas sobre um carro com homens armados na Rodovia Fernão Dias. O veículo foi localizado na Avenida Sanatório, no Jaçanã, zona norte de São Paulo. Após tentativa de abordagem, suspeitos tentaram fugir.

Dois suspeitos desceram do carro durante a fuga. Um deles portava uma arma longa. Os criminosos entraram em uma viela. O carro foi abandonado logo depois na mesma região (Jaçanã).

Dentro do carro havia um arsenal. Foram apreendidos armas, munições, coletes balísticos, mira óptica, carregadores e 28 caixas de mercadorias diversas, além de uma carga de roupas avaliada em R$ 150 mil.

O red dot apreendido é um tipo específico de mira óptica, ele projeta um ponto vermelho (ou verde) dentro da lente para você alinhar e mirar rápido. É utilizado amplamente por forças militares.

Wellington Ildebrando, 3º sargento da Polícia Militar, do 9º BPM/M

Mira óptica tem compra e venda liberada. "Também é utilizado por entusiastas do mundo armamentista (CACs) e jogadores de airsoft. Por não ser um produto controlado pelo exército, qualquer um (desde que maior de idade) pode obter esse aparelho, comprando em lojas sem qualquer burocracia", afirma o sargento.

Os suspeitos conseguiram fugir. Apesar do cerco policial e da tentativa de abordagem, ninguém foi preso até o momento.

O caso foi registrado em dois distritos policiais. As ocorrências foram encaminhadas para o 1º DP de Guarulhos e o 73º DP (Jaçanã), que também solicitaram perícia.



* Com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo)