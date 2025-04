Explosão possivelmente causada por produtos químicos no maior porto do Irã mata 8 e fere centenas

DUBAI (Reuters) - Uma grande explosão provavelmente causada pela combustão de materiais químicos matou pelo menos oito pessoas e feriu mais de 700 neste sábado em Bandar Abbas, maior porto do Irã, noticiou a mídia estatal iraniana.

A explosão, que atingiu a seção Shahid Rajaee do porto, ocorreu conforme o Irã iniciou uma terceira rodada de negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã, mas não houve nenhuma indicação de uma ligação entre os dois eventos.

Hossein Zafari, porta-voz da organização de gerenciamento de crises do Irã, pareceu culpar o armazenamento inadequado de produtos químicos em contêineres em Shahid Rajaee pela explosão.

"A causa da explosão foram os produtos químicos dentro dos contêineres", disse ele à agência de notícias iraniana ILNA.

"Anteriormente, o diretor-geral de Gestão de Crises havia feito alertas a este porto durante suas visitas e apontado a possibilidade de perigo", disse Zafari.

No entanto, um porta-voz do governo iraniano disse que, embora produtos químicos provavelmente tenham causado a explosão, ainda não era possível determinar o motivo exato.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, ordenou uma investigação do incidente e enviou ao local seu ministro do Interior, que disse que os esforços ainda continuam para extinguir o incêndio e evitar que se espalhe para outras áreas.

Localizado perto do estratégico Estreito de Ormuz, o porto de Shahid Rajaee é o maior centro de contêineres do Irã, movimentando a maioria das mercadorias transportadas por contêineres do país, de acordo com a mídia estatal.

(Reportagem da redação de Dubai e texto de John Davison)