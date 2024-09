Marçal admite que proposta de triplicar guarda municipal 'não dá em 4 anos'

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), prometeu triplicar a GCM (Guarda Civil Metropolitana), mas, confrontado com os números, reconheceu que não seria possível cumprir o plano de governo em quatro anos, tempo de mandato que teria à frente da administração municipal, caso eleito.

O que aconteceu

Questionado pelo UOL quanto custaria a cumprir a promessa de "triplicar" a GCM, Pablo Marçal respondeu diretamente: R$ 100 milhões. "Só que isso precisa ser ao longo dos anos", respondeu o empresário.

Confrontado com o valor da folha de pagamento atual da GCM, de R$ 700 milhões, Marçal ponderou que a promessa não é para agora. A colunista do UOL, Raquel Landim, trouxe dados do orçamento da guarda e informou que triplicar a folha de pagamento custaria muito mais do que o prometido, mais de R$ 2 bilhões.

A jornalista ressaltou que haveria custos adicionais para capacitação, uniformes e treinamentos. Segundo dados trazidos por Landim, a academia hoje consegue formar mil guardas a cada seis meses. "Não tem nem armário para o pessoal guardar o armamento", afirmou. "Vamos começar com esses R$ 100 milhões, que é o que o orçamento aguenta", disse o ex-coach.

Diante dos números, Marçal assumiu que "não dá para fazer isso em quatro anos". O candidato disse que, na verdade, o objetivo de triplicar o contingente seria somente iniciado em sua gestão. "Precisamos colocar a cidade no rumo. A cidade precisa chegar nesse número", disse ele, sem responder ao questionamento. "Essa questão vai ser progressiva", afirmou.

Marçal foi questionado se a promessa não era inflada, para conquistar votos. Mas insistiu que tinha R$ 100 milhões e que iria começar o projeto. "Vamos rever o seu plano de governo e mostrar para a população. Sua proposta é bem mais modesta", disse Raquel Landim. "Plano de governo não são sonhos", continuou a colunista do UOL.

Não dá para resolver nenhum plano de governo em quatro anos. O plano é um rumo. Isso não funciona agora. Desafio todo mundo a ler esse plano de governo, leia uns 10 para você entender, são sonhos para a cidade, depois vai para a viabilidade técnica, depois vai para a prioridade.

Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB

