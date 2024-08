Lagoa do Carro (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Lagoa do Carro (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Lagoa do Carro (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ailton do Sindicato - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Aldo da Saúde - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Alison Cassemiro - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Alvaro Falcão - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ana Enfermeira da Saude - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Andrea Enfermeira - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Antônio Paulino - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Aranha - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Batata do Povo - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bel Botafogo - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Bia da Câmara - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Bia Enfermeira - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Bila das Coroas - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Brilhosa D Elavoh - 18999 - REDE - Aguardando Julgamento

Cabral da Barragem - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Carlinhos da Ceasa - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Ceça do Esperança - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Dede da Guarda - 40200 - PSB - Aguardando Julgamento

Dimitri A V de Vasconcelos - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Dudé da Caçamba - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Dyene Amorim - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Eduardo Aquino - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Elida - 20006 - PODE - Aguardando Julgamento

Enio de Cícero - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Eraldo de Pachola - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Everaldo Vitor de Souza - 11024 - PP - Aguardando Julgamento

Fabio da Barragem - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Fátima Cristina - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Felipe da Saúde - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernanda - 10210 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fragoso - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Glessinho do Pé de Moleque - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Guinga da Comunidade - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Ianca Bella Chik - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Ir Bosco - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ir José das Frutas - 45620 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ir Keka - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Irmao Viana - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Isabel Gonçalves - 18456 - REDE - Aguardando Julgamento

Isaias Souza - 22231 - PL - Aguardando Julgamento

Joao do Mercado - 20008 - PODE - Aguardando Julgamento

Jorge da Barragem - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Josafa Correia de Melo - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Jose Edinaldo da Silva - 11113 - PP - Aguardando Julgamento

Josely - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Júlia de Zezinho - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Juliana Lopes - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Kinca Pial - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Kléber Lima - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Lariquim - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Lau da Saúde - 55147 - PSD - Aguardando Julgamento

Leonardo da Silva Campelo - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Leonildo Andre da Silva - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Lu Machado - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Luiz Silvestre de Moura - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Marcelly Santos - 55252 - PSD - Aguardando Julgamento

Marco de Serraria - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcone Pedreiro - 12200 - PDT - Aguardando Julgamento

Maria de Mago Mototaxi - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Maria de Napoleão - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Maria do Maracatu - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Maria Francelina da Silva Neta - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Marquides J Almeida de Souza - 11010 - PP - Aguardando Julgamento

Marquinhos do Sindicato - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Matuto da Invasão - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Mauricio de Ventenas - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Mikaela Monigy - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Minga da Saúde - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Missionária Fabiola - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Moda do Povão - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Mona - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Naldo Cell - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Neide da Saúde - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Neide do Loteamento - 55245 - PSD - Aguardando Julgamento

Neide do Povo - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Nena Policial - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Nenéia de Serraria - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Nilda de Odemia - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Ninho Machado - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Pai Gú - 22369 - PL - Aguardando Julgamento

Pimentel - 20220 - PODE - Aguardando Julgamento

Prof Bruno Correia - 13130 - PT - Aguardando Julgamento

Rato - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Ricardo da Cavalgada - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Ricardo Gadelha - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Risadinha - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Rosa Cabeleireira - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Salatiel Cavalcanti - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Sandro da Kombi - 18777 - REDE - Aguardando Julgamento

Sara do Postinho - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sergio Musico - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Sérgio Vasconcelos - 18100 - REDE - Aguardando Julgamento

Soledade do Loteamento - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sula de São Francisco - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Tiago do Multirão - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Tota Barreto - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Val de Andrea - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Val do Antonio Martins - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Valdenia Vanderli G Carvalho - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Van - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vein do Calçamento - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Wesley Ribeiro - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Wilson de São Francisco - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zé Cobra - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Zé de Gabão - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Zé do Tapete - 18444 - REDE - Aguardando Julgamento

Zé Leandro - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zeneide G Ferreira da Paz - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Zito da Barragem - 12666 - PDT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

