João Fonseca aponta 'parceria' entre brasileiros antes de confronto na Davis

O Time Brasil BRB vai encarar a França nos Qualifiers da Copa Davis, neste sábado e domingo, no Palais des Sports, em Orléans. Ao falar sobre a união do grupo, João Fonseca destacou que a proximidade entre os tenistas brasileiros não se limita apenas à Copa Davis e os jogadores levam o trabalho em equipe também para o circuito.

"Nós sempre mantemos contato, seja por telefone ou nos treinos dos torneios em comum que jogamos. Acredito que essa parceria faz com que o nosso tênis cresça em conjunto", disse o brasileiro nº 28 do mundo.

Para o capitão da equipe, Jaime Oncins, a união do grupo faz com que toda a equipe (atletas, comissão e staff) renda mais dentro e fora de quadra. "Essa foi a minha ideia desde que comecei a ser capitão na Copa Davis. Então, sempre coloco na cabeça dos atletas que é uma semana especial, onde precisamos deixar o pessoal de lado para focar na equipe. A dinâmica vem funcionando bem, onde todos trabalham em harmonia e todos se ajudam", disse Jaime Oncins, que levou a equipe à inédita fase de grupos das finais da competição no ano passado.

A mescla da juventude com a experiência fazem toda a diferença na equipe! Com 18 anos, João Fonseca é o mais jovem tenista só Time Brasil BRB, enquanto Marcelo Melo é o mais experiente Então conheça um pouco dos dois e de cada geração pic.twitter.com/WyzrRyNWfs ? CBT (@cbtenis) January 29, 2025

Thiago Wild explica como a união do grupo faz a diferença em competições desse tipo. "Sabemos que não estamos sozinhos quando entramos em quadra. Na Copa Davis, jogamos pelo time e pelo país. Saber que temos pessoas torcendo por nós dá uma força a mais e o nosso objetivo é fazer o Brasil ficar orgulhoso", pontuou.