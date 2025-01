Alves, Sakamoto e Heide seguem em busca de vaga nas quartas do ATP Challenger de Piracicaba

Chegou ao fim a primeira rodada de simples do ATP Challenger 100, no Clube Cristóvão Colombo, em Piracicaba. Os brasileiros Mateus Alves, Pedro Sakamoto e Gustavo Heide entram em quadra nesta sexta-feira em busca de vaga nas quartas de final. Devido às fortes chuvas, os jogos dos atletas desta quinta-feira tiveram que ser adiados.

Alves e Sakamoto entraram em quadra, mas não conseguiram terminar seus jogos. Alves estava sacando em 5/4 do segundo set, depois de perder o primeiro no tie-break 7/6(3) , quando a chuva chegou. Já Sakamoto estava ainda mais perto da vitória contra Hugo Dellien. Empatados em sets, Dellien venceu por 7/6(7) e Sakamoto ganhou por 6/4. O duelo estava empatado em 6×6 no tie-break do terceiro.

Gustavo Heide terminou o jogo que começou na quarta-feira, ainda válido pela primeira rodada. Ele derrotou o holandês Max Houkes em dois sets, 6/3 e 6/2, mas não conseguiu disputar a segunda partida do dia, que seria depois do jogo de Alves, contra o francês Gabriel Debru.

"O jogo estava marcado para terça, acabou adiando para quarta. Ontem a gente começou, mas não deu para terminar o jogo. É uma situação muito ruim, porque você esfria, aí tem que voltar para o jogo, é bem ruim, mas feliz por ter vencido, primeira rodada sempre importante e consegui fazer um bom jogo. O Debru é um menino que joga muito bem, é novo, mas estou preparado para isso, fisicamente e mentalmente. Vai ser um jogo duro", disse Heide.

Dois tenistas já garantiram vaga nas quartas de final. Cabeça 1 e atual campeão do torneio, o argentino Ugo Carabelli venceu Andrea Collarini. O outro já confirmado nas quartas é o também argentino Juan Pablo Ficovich, que passou pelo norte-americano Emilio Nava.

A rodada de sexta-feira inicia às 10h (de Brasília), com 18 jogos ao longo do dia. Em virtude das chuvas, vários tenistas terão que jogar duas vezes.