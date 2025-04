Suspensão de Matheus Alves abre espaço para Luciano figurar como titular contra o Ceará

A suspensão de Matheus Alves, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Santos, abriu espaço para Luciano ganhar nova oportunidade entre os titulares do São Paulo, desta vez no duelo contra o Ceará, que ocorre neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o desfalque no meio-campo, o técnico Luis Zubeldía deve fazer alterações na equipe. Reserva nas últimas partidas, Luciano aparece como principal candidato à vaga de Alves. A escalação provável tem: Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Igor Vinicius, Bobadilla, Alisson (Marcos Antônio), Luciano e Enzo Díaz (Wendell); Lucas Ferreira e Ryan Francisco (André Silva).

Camisa 10 do Tricolor, Luciano tenta aproveitar a oportunidade para retomar a titularidade. Apesar de passar por um período discreto, o atacante mantém boa relação com o grupo e conta com a confiança da comissão técnica para entregar desempenho em momentos decisivos.

Além de Matheus Alves, seguem como desfalques Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda).

Mesmo sem várias peças, o São Paulo tenta manter o embalo na competição nacional. A equipe paulista enfim alcançou a sua primeira vitória no domingo de Páscoa, quando superou o Santos, pela quinta rodada. Com o resultado, o Tricolor encerrou a sequência de quatro empates seguidos, foi aos sete pontos e pulou para o 10º lugar.

Com o possível retorno à equipe titular, Luciano tenta mostrar que ainda pode ser decisivo. Diante de um cenário de desfalques e pressão por resultados, o atacante tem a chance de liderar o time em campo e recolocar seu nome entre os protagonistas da temporada.