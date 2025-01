Rodada da NBA: Anthony Davis tem atuação magistral e conduz Lakers à vitória contra os Hornets

A rodada da NBA foi muito movimentada na noite desta segunda-feira. Com 12 jogos, não faltaram emoções para os amantes do basquete norte-americano. Um dos destaques foi a atuação de Anthony Davis na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Charlotte Hornets por 112 a 107.

O ala-pivô de Los Angeles registrou 42 pontos, além de incríveis 23 rebotes na partida. O astro LeBron James também foi bem, com 22 pontos e oito assistências. No lado de Charlotte, se destacou o ala Miles Bridges, com 26 pontos e oito rebotes.

Com o resultado, os Lakers alcançaram sua 26ª vitória nesta temporada, enquanto os Hornets perderam sua 31ª partida.

O próximo jogo do Los Angeles Lakers é nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Philadelphia 76ers. Por sua vez, o Charlotte Hornets irá enfrentar o Brooklyn Nets um dia depois, às 21h.

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Em outro jogo da noite, o grego Giannis Antetokounmpo conduziu o Milwaukee Bucks à vitória diante do Utah Jazz, por 125 a 110. O ala fez um duplo-duplo, com 35 pontos e 18 rebotes. Outro destaque foi o armador Damian Lillard, que também marcou 35 pontos, além de oito assistências.

Assim como os Lakers, Milwaukee chegou em seu 26º triunfo nesta edição da NBA, enquanto Utah sofreu sua 34ª derrota.

O próximo compromisso do Milwaukee Bucks é nesta quarta, contra o Portland Trail Blazers, às 00h. Por sua vez, o Utah Jazz irá encarar o Golden State Warriors no mesmo dia e horário.

Veja outros resultados da NBA na noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 110 x 91 Detroit Pistons



Boston Celtics 112 x 114 Houston Rockets



Brookyln Nets 96 x 110 Sacramento Kings



Miami Heat 125 x 119 Orlando Magic



New York Knicks 143 x 106 Memphis Grizzlies



Toronto Raptors 113 x 104 New Orleans Pelicans



Chicago Bulls 129 x 121 Denver Nuggets



Minnesota Timberwolves 100 x 92 Atlanta Hawks



Dallas Mavericks 130 x 108 Washington Wizards



Phoenix Suns 111 x 109 Los Angeles Clippers