Brasil comemora nove medalhas no Pan-Americano e Oceania de judô

A Seleção Brasileira de judô alcançou um desempenho positivo no primeiro dia de disputas do Campeonato Pan-Americano e Oceania Sênior. Nesta sexta-feira, a equipe verde-amarela teve 100% de aproveitamento nos pódios, com nove conquistas ? cinco ouros, duas pratas e dois bronzes.

Os maiores destaques ficaram com os campeões do evento. O Brasil levou o ouro com três judocas no feminino ? Natasha Ferreira (categoria até 48kg), Shirlen Nascimento (até 57kg) e Nauana Silva (até 63kg) ? e outros dois judocas no masculino ? Michel Augusto (até 60kg) e Ronald Lima (até 66kg).

Os brasileiros alcançaram outras duas finais. No entanto, Jéssica Pereira (até 52kg) e Daniel Cargnin (até 73kg) acabaram derrotados no combate decisivo e levaram a medalha de prata.

Mais dois atletas trouxeram uma medalha do evento. Bianca Reis (até 57kg) e Rafaela Silva (até 63kg) ficaram com o bronze no Campeonato Pan-Americano e Oceania Sênior.