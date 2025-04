Geladeira? Endrick começa final da Copa do Rei no banco mesmo sem Mbappé

Artilheiro da Copa do Rei, Endrick começará a final da Copa do Rei no banco de reservas. Real Madrid e Barcelona definem o título hoje, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP).

O que aconteceu

O técnico Carlo Ancelotti optou por Dani Ceballos na vaga de Mbappé, que está no banco por um problema no tornozelo. O francês torceu o tornozelo na derrota para o Arsenal, pela Liga dos Campeões, e era dúvida para a final de hoje.

Endrick foi o titular do Real Madrid no decorrer competição, é o artilheiro, mas não ganhou a vaga. O camisa 16 marcou cinco vezes pela Copa do Rei.

"Castigo" acontece após críticas de Ancelotti por cavadinha em jogo pelo Campeonato Espanhol. O italiano deu um "puxão de orelha" no jovem atacante após a vitória sobre o Getafe. Na ocasião, Endrick foi titular na vaga em Mbappé.

Teve duas oportunidades. Na primeira, ele não poderia ter feito melhor. Na segunda, talvez estivesse impedido, mas ele não pode fazer essas coisas. É jovem, deve aprender. Ele deve chutar o mais forte possível. Não pode fazer teatro. No futebol, o clube de teatro não existe. Carlo Ancelotti

O jornal espanhol Marca havia alertado que a irritação de Ancelotti poderia resultar em uma "geladeira" para Endrick: "Há poucas coisas que elevam o tom do discurso de Carlo Ancelotti do que ser frívolo diante da oportunidade de decidir uma partida. É uma máxima do treinador do Real e, quando isso acontece, a geladeira acontece no caminho dos jogadores", publicou o tabloide.

Veja a escalação do Real Madrid

? ¡Nuestro XI inicial para la final de la Copa del Rey!

@FCBarcelona_es

@UnicajaBanco pic.twitter.com/kR7qqCJGIO -- Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2025

Ancelotti não queria Endrick?

O italiano contestou a contratação da então joia do Palmeiras, segundo o jornal espanhol Sport.

A chegada de Mbappé nunca foi questionada, mas a contratação do brasileiro Endrick foi contestada pelo italiano, que alertou a diretoria sobre a saturação de atacantes no elenco, o que tornaria impossível dar tempo de jogo a todos. Algo que Endrick pagou caro, pois apesar de ser o atacante com melhor média de gols por minuto, teve menos oportunidades contra os concorrentes Mbappé, Vinícius, Rodrygo e Bellingham. Trecho de matéria do jornal Sport

O tabloide destaca, porém, que Ancelotti nunca tem influência nas contratações do Real. "O italiano teve ainda menos relevância que o francês, fundamental na chegada de Kylian Mbappé, na continuidade de Karim Benzema e na contratação de Varane". Segundo o jornal, as transferências ficam a cargo da diretoria, em especial do presidente Florentino Pérez.