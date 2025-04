Sub-15 do Corinthians goleia Santo André pelo Paulista; sub-17 vence e mantém invencibilidade

Na manhã deste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo e saíram vitoriosas pela terceira rodada do Campeonato Paulista das respectivas categorias.

O time sub-15 venceu o Santo André, por 4 a 0, no Estádio Bruno José Daniel. Moscardo (duas vezes), Caio Manuel e Felipe Enzo anotaram os gols do triunfo alvinegro.

O técnico Eduardo Vergueiro mandou a campo a seguinte escalação: Abnner; Kaio Wisley, Caio Manuel, Arthur Couto, e Rafael Luiz; Lucas Lopes, Léo Saraiva e Léo Rodrigues; Morelli, Thiago Coelho e Moscardo.

Com o resultado, o sub-15 do Timão chegou aos seis pontos e assumiu o topo do Grupo 13. Até aqui, o time faz campanha de duas vitórias e uma derrota em três jogos.

Agora, os Filhos do Terrão terão pela frente o Terceiro Milênio, pela quarta rodada do Paulista sub-15. A bola rola no próximo sábado (10), às 9h (de Brasília), na Fazendinha.

Sub-17 do Timão também vence

Após o triunfo do sub-15, foi a vez do sub-17 do Corinthians bater o Santo André, também no Estádio Bruno José Daniel. O Timãozinho venceu por 4 a 0, graças a gols de Guilherme Amorim (duas vezes), Gui Bom e Léo Amistá.

A equipe comandada pelo treinador Milton Gomes foi a campo com: Milani; Cauã Souza, Iago Machado, Pedro Neto e Lucca; Victor Calderan, Heitor e Guilherme Amorim; Cristian, Kaue Furquim e Gui Bom.

Com o resultado, a equipe sub-17 alvinegra manteve os 100% de aproveitamento no Paulista e segue na liderança do Grupo 13. Até o momento, são três vitórias em três jogos, com nove pontos somados.

Agora, o sub-17 do Corinthians volta aos gramados pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Timão encara o Terceiro Milênio, às 11h do próximo sábado, na Fazendinha.