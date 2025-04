Astro do Corinthians, Memphis Depay aprova nova camisa: "Espero ganhar mais títulos"

Neste sábado, o Corinthians lançou seu novo uniforme para o restante da temporada de 2025. A nova camisa I do Timão faz alusão aos 25 anos da conquista do primeiro Mundial de Clubes da Fifa do time, vencido em 2000, no Maracanã, diante do Vasco.

O novo uniforme foi amplamente divulgado com fotos do elenco. E Memphis Depay, um dos principais jogadores do plantel corintiano, parece ter aprovado a nova camisa. O atacante, inclusive, apareceu beijando o escudo do Alvinegro nas fotos para o 'media day'.

"A nova camisa... eu amei. Acho que vamos jogar muitos jogos com ela, e espero ganhar mais títulos com ela. Peita do Coringão", disse Memphis em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

A última parte da fala de Memphis faz referência à música do holandês com MC Hariel e MC Marks, lançada em fevereiro deste ano.

O nosso ? curtiu demais a peita do Coringão! ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/nqKjtQBp7n ? Corinthians (@Corinthians) April 26, 2025

O novo uniforme é muito parecido com o utilizado pelos jogadores em 2000. Na época, a fornecedora de material esportivo do Timão era a Topper, que fez uma camisa predominantemente branca e as mangas pretas. Em 2025, a Nike seguiu a mesma ideia, colocando seu logotipo e o escudo do Corinthians centralizados.

"Esta camisa é mais do que um uniforme - ela carrega toda a emoção e a grandeza de um momento que marcou para sempre nossa história. O primeiro Mundial do Corinthians estará eternamente em nossos corações. Um título vencido no campo, visto e reconhecido por todos", afirmou o presidente Augusto Melo.

O Corinthians estreará a nova camisa neste domingo, no embate contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, mesmo palco da conquista do primeiro Mundial do Timão. O duelo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.