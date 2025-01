Carol Meligeni avança à final do ITF W35 de Buenos Aires

Em seu primeiro torneio da temporada, a tenista paulista Carolina Meligeni Alves, 304ª colocada no ranking da WTA, garantiu vaga na decisão do ITF W35 de Buenos Aires. Na final, neste domingo, ela enfrentará a argentina Jazmin Ortenzi, principal favorita e 255ª colocada.

Carol e Ortenzi já se enfrentaram três vezes no circuito, com a brasileira levando a melhor em duas ocasiões.

Com uma atuação impecável na semifinal deste sábado, Carol surpreendeu a cabeça de chave 2, a italiana Nicole Fossa Huergo, 262ª do ranking, vencendo por 6/1 e 6/0, em apenas 1h18 de partida.

"Foi um jogo perfeito", avaliou Carol. "Joguei muito melhor do que nas partidas anteriores. Consegui executar com mais precisão tudo o que venho treinando e realmente não esperava um placar tão elástico. Estou muito feliz em chegar à final amanhã. Vamos com tudo", afirmou a brasileira, cabeça 4 do torneio.