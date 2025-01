Maxime Dominguez avalia empate do Vasco com o Bangu pelo Carioca

O Vasco ficou no 0 a 0 com o Bangu nesta quinta-feira, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Maxime Dominguez, que entrou no intervalo, avaliou o duelo.

"Acho que o jogo foi bom, mas queria fazer gol, dar assistência. Não é o resultado que queremos. Então, tenho que trabalhar mais e o time também, para ganhar esse tipo de jogo", afirmou o meia-atacante suíço de 28 anos.

Maxime foi um dos melhores jogadores do Vasco contra o Bangu. Ele mudou a dinâmica ofensiva e ajudou o time a melhorar na etapa final. Entretanto, o Gigante da Colina parou na noite inspirada de Victor Brasil, que pegou até pênalti.

O jogo contra o Bangu marca os primeiros minutos de Maxime em campo na temporada. O suíço chegou ao Vasco no ano passado, disputou oito jogos e fez um gol. Agora, busca ganhar mais espaço na equipe.

Com o resultado desta quinta-feira, o Vasco soma dois pontos e está na oitava colocação do Campeonato Carioca. Pela próxima rodada, o Gigante da Colina enfrenta o Boavista, neste domingo, às 19h (de Brasília), em Bacaxá.