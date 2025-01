João Fonseca é confirmado na chave principal do Rio Open

O tenista brasileiro de 18 anos, João Fonseca, impressionou no Aberto da Austrália e agora está garantido no ATP 500 do Rio de Janeiro, que acontecerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

O brasileiro já possui uma passagem pelo torneio. Em 2024, venceu seu primeiro jogo em uma chave principal de ATP, avançando até as quartas de final. O Rio Open de 2024 foi o presságio de uma sequência vitoriosa de Fonseca. Ele conquistou seu primeiro título no nível Challenger (Lexington), a primeira vitória em chave principal em Masters 1000 (Madri), a disputa do primeiro Grand Slam em Wimbledon, entre outros. João fechou o ano com chave de ouro, vencendo o Next Gen ATP Finals de maneira invicta.

Em 2025, superou o qualifying do Australian Open sem perder sets e se classificou para a sua primeira chave principal em Grand Slam como profissional. Em sua estreia, o garoto bateu o top 10 Andrey Rublev.

"Estou muito feliz em receber esse convite. É um torneio muito especial para mim, poder jogar em casa e com a torcida brasileira me apoiando é um dos momentos mais importantes da minha temporada. Foi no Rio Open onde tive o meu primeiro contato com o tênis como fã e também como tenista, e a experiência no ano passado foi simplesmente inesquecível", disse João Fonseca.

Foto: Divulgação/Fotojump

O Rio Open 2025 contará com Alexander Zverev, Holger Rune, Lorenzo Musetti e o brasileiro João Lucas Reis. Esta será a 11ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul.