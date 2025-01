Grêmio leva 'susto vermelho', mas arranca empate e elimina Guará na Copinha

O já classificado Grêmio quase foi surpreendido pelo esquadrão vermelho do Atlético Guaratinguetá. Saindo atrás contra um time com a cor do maior rival, o Tricolor gaúcho reagiu, empatou por 1 a 1, no estádio Dario Rodrigues Leite, e eliminou da Copinha o time da casa.

Cauan Santos colocou o Guará na frente, na reta final o primeiro tempo. Embalado pelo apoio da torcida mandante, o time do Vale do Paraíba foi se soltando no decorrer do jogo e ainda teve uma boa salva pelo adversário em cima da linha antes de o placar ser inaugurado.

Gabriel Passos deixou tudo igual, em seus primeiros toques na bola, logo na volta do intervalo. O jovem havia acabado de entrar quando recebeu passe na medida na grande área e se esticou para desviar. Após o empate, os visitantes voltaram a dominar as ações e a virada esbarrou na trave, duas vezes.

A partida contou com a tradicional rivalidade do vermelho contra o azul, preto e branco. O Guará "incorporou" o Inter no uniforme e até assustou, mas acabou vendo o sonho acabar com o empate precoce no segundo tempo. Não conseguiu repetir a vantagem do Colorado no retrospecto recente, que vem de quatro vitórias seguidas sobre o arquirrival no time profissional.

Gabriel Passos comemora após marcar pelo Grêmio contra o Atlético Guaratinguetá, pela Copinha Imagem: Joisel Amaral/Agif

O Grêmio chegou a sete pontos e avançou em primeiro do Grupo 21. O time gaúcho já estava classificado após a segunda rodada e havia confirmado a liderança com o resultado no outro jogo da rodada: o triunfo do Vitória da Conquista sobre o Porto Vitória, que garantiu a classificação ao clube.

Já o Atlético Guaratinguetá foi do céu ao inferno e acabou eliminado. A equipe do interior terminou na lanterna, mas chegou no último jogo da chave dependendo apenas de si. Em caso de vitória sobre o Grêmio, conquistava a vaga na próxima fase.

O adversário do Tricolor gaúcho na próxima fase será o Marcílio Dias, em dia e horários ainda a serem definidos. O Vitória da Conquista, por sua vez, encara o Goiás.