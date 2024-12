Gaúcho rigoroso e jovem sensação: veja o raio-X dos árbitros do Brasileirão

Em meio aos seus 380 jogos, o Campeonato Brasileiro de 2024 foi comandado por 38 árbitros diferentes — alguns trabalharam na maior parte do torneio, enquanto outros surgiram em apenas uma oportunidade. O UOL separou algumas curiosidades envolvendo os responsáveis pelo apito.

Raio-X dos apitadores

Ramon Abatti Abel, Rafael Rodrigo Klein e Davi Lacerda foram os árbitros mais escalados do torneio. O catarinense, o gaúcho e o capixaba trabalharam em 21 partidas cada um ao longo das 38 rodadas.

Em relação ao torneio do ano passado, só Abatti se manteve no top 3: no Brasileirão de 2023, ele empatou com Rodrigo José Pereira de Lima (25 jogos) e ficou atrás do líder Raphael Claus (27 jogos).

Klein, por outro lado, foi um dos mais rigorosos deste Brasileirão: ele aplicou 130 cartões amarelos, média de mais de seis por duelo. O gaúcho foi eleito melhor árbitro do torneio pela própria CBF.

Já Lacerda, de 29 anos, tornou-se a sensação e acabou o ano como um dos queridinhos da comissão chefiada por Wilson Seneme. Em 2023, ele havia trabalhado em apenas uma partida, justamente em um evento de pouca relevância na última rodada: Goiás x América-MG, que já estavam rebaixados.

Raphael Claus e Braulio da Silva Machado lideraram no quesito cartões vermelhos. Os dois expulsaram jogadores sete vezes em 17 embates — Klein protagonizou o mesmo número de advertências, mas em 21 jogos.

Quatro juízes acabaram na "lanterninha" do ranking deste ano: Thaillan Azevedo Gomes, Anderson Ribeiro Gonçalves, Luciano Miranda Filho e Emerson Ricardo Andrade. Cada um apitou apenas um confronto.

Veja curiosidades do ranking

Os mais escalados

Ramon Abatti Abel - 21 jogos

Rafael Rodrigo Klein - 21 jogos

Davi Lacerda - 21 jogos

Anderson Daronco - 20 jogos

Matheus Candançan - 19 jogos

Wilton Pereira Sampaio - 19 jogos

Quem mais dá amarelos?

Rafael Rodrigo Klein - 130 amarelos

Ramon Abatti Abel - 124 amarelos

Bruno Arleu Araújo - 117 amarelos

Wilton Pereira Sampaio - 104 amarelos

Davi Lacerda - 99 amarelos

Quem mais dá vermelhos?

Raphael Claus - 7 vermelhos

Braulio da Silva Machado - 7 vermelhos

Rafael Rodrigo Klein - 7 vermelhos

Matheus Candançan - 6 vermelhos

Ramon Abatti Abel - 6 vermelhos

Os menos escalados

Thaillan Azevedo Gomes - 1 jogo

Anderson Ribeiro Gonçalves - 1 jogo

Luciano Miranda Filho - 1 jogo

Emerson Ricardo Andrade - 1 jogo