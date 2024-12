Sport ativa cláusula e renova contrato do zagueiro Luciano Castán

O Sport anunciou na noite da última quinta-feira (26) que ativou uma cláusula e renovou o contrato do zagueiro Luciano Castán. Inicialmente, o vínculo era até 2024, mas agora foi estendido até o final de 2025.

Luciano Castán chegou do Cruzeiro ao Sport em dezembro de 2023. Desde então, ele disputou 47 jogos e foi peça importante na equipe que conquistou o Campeonato Pernambucano e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

O defensor, no entanto, perdeu espaço no time titular desde a chegada de Pepa, em setembro. Com o técnico no comando do Sport, Luciano Castán disputou apenas quatro partidas.

Luciano Castán, de 35 anos, deve se reapresentar para iniciar a pré-temporada de 2025 com o Sport no início de janeiro. O primeiro compromisso do clube no ano dia 11 do mesmo mês, contra o Afogados, pelo Campeonato Pernambucano.

Além do Estadual, o Sport disputará em 2025 a Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.