Gabriel Pires deixa o Fluminense e acerta com time grego

Gabriel Pires já estava ciente de que teria espaço limitado no elenco do Fluminense para 2025. Por isso, ele optou por buscar um novo clube. Nesta quarta-feira, ele teve anunciada a sua transferência para o Panserraikos, da Grécia.

A passagem de Gabriel Pires pelo Fluminense foi marcada por poucas oportunidades e várias lesões. O meio-campista atuou na temporada 2024 em apenas 8 jogos pelo time carioca, sem marcar gols.

O futebol europeu não é uma experiência nova para Gabriel Pires. Aos 31 anos, ele já atuou no Velho Continente por várias equipes, como o Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno (todos da Itália), além de Leganés (Espanha) e Benfica (Portugal).

No Campeonato Grego, o Panserraikos está longe da disputa pelas principais colocações. O clube ocupa apenas o décimo lugar na classificação, com 17 pontos em 16 jogos. O líder é o Olympiacos, com 34 pontos.