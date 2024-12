Os cinco grandes momentos dos clubes nordestinos em 2024

Pode-se dizer que o ano de 2024 foi bom para os clubes da região Nordeste do Brasil. Entre as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, nenhuma equipe nordestina foi rebaixada, três delas disputarão competições internacionais no ano que vem e, em 2025, a primeira divisão terá cinco times do Nordeste. Por isso, a Gazeta Esportiva decidiu listar cinco grandes momentos dos clubes nordestinos nesta temporada. Veja abaixo:

1 - Fortaleza líder da Série A

O Fortaleza foi a equipe nordestina que terminou o Brasileirão na melhor colocação, em quarto lugar. Embora não tenha conseguido se manter na briga pelo título, o Leão do Pici chegou a liderar a competição, na 24ª rodada. Com mais uma boa temporada, o Tricolor de Aço foi campeão da Copa do Nordeste e se garantiu na fase de grupos da Libertadores em 2025.

João Moura/FEC

2 - Início do Bahia no Brasileirão

O Bahia foi uma das surpresas de 2024. Liderado por Rogério Ceni, o clube teve o primeiro bom ano sob o comando do Grupo City. O Tricolor Baiano foi uma das melhores equipes do primeiro turno do Brasileirão, chegando a ficar oito jogos sem perder. Até a 16ª rodada, o Esquadrão de Aço ainda se encontrava no G4 da tabela. Com um segundo turno menos regular, o Bahia ainda conseguiu se garantir na Pré-Libertadores, voltando à competição após 35 anos.

Catarina Brandão/EC Bahia

3 - Vitória campeão estadual

O torcedor do Vitória teve um ano de alegrias e tensões. Se por um lado a equipe lutou para não cair no Campeonato Brasileiro, por outro, o ano começou com a felicidade do título do Campeonato Baiano após sete anos. No final, 2024 terminou de uma boa forma para a equipe rubro-negra, que conseguiu escapar da degola e se classificou para a Copa Sul-Americana. O clube ainda teve a surpresa do atacante Alerrandro, que foi um dos artilheiros do Brasileirão.

Victor Ferreira/EC Vitória)

4 - Sport de volta à Série A

A última rodada da Série B deixou o torcedor do Sport com os nervos à flor da pele. Precisando de uma vitória contra o já campeão Santos e do tropeço de um dos seus rivais no G4, o Leão conseguiu vencer e contou com a derrota do Novorizontino, levando a Ilha do Retiro a uma comemoração insana com o retorno da equipe à primeira divisão.

Paulo Paiva / Sport Recife

5 - Ceará reconquista o Ceará

O Ceará também contou com a alegria do retorno à Série A em 2025, mas um momento que marcou a torcida do Vozão em 2024 foi a conquista do Campeonato Cearense. Após ver o rival Fortaleza levantar a taça por cinco anos seguidos, o Ceará venceu o estadual no ano de seu centenário.

Stephan Eilert / Ceará SC