No último jogo do ano, Suzano bate o São José e volta a vencer na Superliga Masculina de vôlei

Nesta segunda-feira, o Suzano venceu o São José sem dificuldades, por 3 a 0, pela 11ª rodada da Superliga Masculina de vôlei. Na Arena Suzano, a equipe da casa se impôs e não teve problemas para sair com a vitória na última partida da competição em 2024. A primeira rodada do returno começa na segunda semana de 2025.

Com o triunfo por 3 a 0, o Suzano voltou a vencer após derrotas para Praia Clube e Minas. A equipe termina o ano com 16 pontos, na sexta colocação. Já o São José começará 2025 com nove pontos, em 10º lugar.

Na primeira rodada do returno, o Suzano recebe o Joinville, no dia 8 de janeiro, às 19h30 (de Brasília), na Arena Suzano. O São José, por sua vez, visita o vice-líder Minas, na mesma data, às 21h30, na Arena UniBH).

O primeiro set foi equilibrado até a reta final. Nos últimos momentos, o Suzano abriu vantagem e saiu na frente com um ace de Maycon Leite, fechando em 25 a 19.

O segundo set foi ainda mais disputado que o primeiro, com as equipes trocando pontos entre si. O Suzano ampliou sua vantagem com outro ace, dessa vez de Gabriel Pessoa, fechando em 25 a 23.

O São José começou superior no terceiro set e abriu vantagem. No entanto, o Suzano conseguiu se recuperar e virou o placar, finalizando a partida com 25 a 23.