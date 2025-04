Bayern vence, mas ainda não é campeão e mantém 'maldição' de Kane

O Bayern de Munique venceu o Mainz 05 por 3 a 0, mas ainda não garantiu o título do Campeonato Alemão. Sané, Olise e Dier marcaram para os bávaros no triunfo pela 31ª rodada

O Bayer Leverkusen foi o responsável por adiar o título do time de Munique, Isso porque a equipe de Xavi venceu o Augsburg por 2 a 0. Dessa forma, diferença entre as equipes se manteve em oito pontos, ainda tendo outros nove em disputa até o fim da competição.

A combinação de resultados também postergou o fim da "maldição" de Harry Kane. O atacante busca seu primeiro título em 14 anos de carreira. Para aumentar o drama, o jogador recebeu seu quinto cartão amarelo e cumprirá suspensão na próxima rodada, que pode sacramentar o título do Bayern.

O próximo compromisso do Bayern é dia 3 de maio, sábado, quando visitará o RB Leipzig, às 10h30 (de Brasília). Um dia depois, é a vez do Mainz, que receberá o Frankfurt, às 16h40.

Primeiro Tempo

A primeira chance do duelo foi do Mainz. Aos seis, Burkardt recebeu dentro da área e conseguiu belo domínio. Porém, o atacante finalizou por cima.

O Bayern respondeu aos 11 com Sané. O alemão conseguiu bela jogada individual e finalizou forte, obrigando Zentner a fazer grande defesa.

Após muita insistência, o Bayern abriu o placar aos 27 minutos. Sané recebeu dentro da área, conseguiu ajeitar a bola e chutar rasteiro para a surpresa de Zentner, que não teve reação.

Depois, aos 40, os Bávaros ampliaram com Olise. O camisa 17 recebeu do lado direito, cortou a marcação e bateu rasteiro, fazendo o segundo do Bayern na partida.

Segundo Tempo

O Mainz voltou mais ligado no segundo tempo. Aos dez minutos, Amiri arriscou de fora da área e o jovem Urbig fez bela intervenção.

Porém, o Bayern logo retomou o controle do jogo. Aos 16, Sané recebeu cara a cara com o goleiro e optou por uma cavadinha. A bola bateu na trave e o tento não saiu.

Por fim, aos 39, Eric Dier fez o terceiro. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro inglês surgiu no primeiro pau e marcou.