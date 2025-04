Irmã de Medina comete interferência e é eliminada na estreia em Maresias

Uma das grandes esperanças da torcida local em Maresias, Sophia Medina acabou se despedindo precocemente da segunda etapa do Qualifying Series (QS) da América do Sul da WSL, válida também como a primeira prova do Circuito Banco do Brasil de Surfe deste ano.

Irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, que estava na praia assistindo ao evento, a jovem atleta era apontada como uma das favoritas ao título, mas foi eliminada logo em sua estreia neste sábado (26).

O que aconteceu

Logo no começo da bateria, Sophia sofreu uma penalização ao cometer uma interferência sobre a peruana Catalina Zariquiey, ainda sem prioridade definida.

Como prevê o regulamento, a brasileira teve 50% da segunda melhor nota descontada, o que impactou diretamente seu resultado.

Apesar da adversidade, Sophia reagiu bem e chegou a conquistar a melhor nota da disputa, um sólido 6.50. Depois, somou um 4.78, mas, por causa da punição, essa segunda nota caiu para 2.39.

A partir daí, ela passou a precisar de uma nota 5.60 para virar a bateria, mas não conseguiu encontrar outra boa oportunidade nas ondas e acabou eliminada.

Expectativa alta

Mesmo com a saída precoce em Maresias, Sophia Medina segue com boas perspectivas na temporada.

Na semana passada, ela conquistou um importante terceiro lugar em Saquarema, resultado que a mantém bem posicionada no ranking sul-americano — que classifica atletas para o Challenger Series do próximo ano, circuito que ela também disputa em 2025, e pode a colocar na elite mundial no próximo ano.