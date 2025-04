Bia Haddad perde para 'gêmea' após 3h, se despede de Madri e mantém jejum

Bia Haddad Maia está eliminada do Masters 1000 de Madri. Em jogo dramático contra a "gêmea" Belinda Bencic, definido apenas no tie-break, a brasileira saiu atrás, foi buscar o empate, mas viu a suíça crescer no fim do terceiro set e conseguir a vitória por 2 sets a 1. A número 19 do mundo chegou a ter a vantagem de 4 a 1 na última parcial, mas acabou derrotada na terceira fase.

Bia amarga sua terceira derrota contra Bencic. Ao todo, as atletas se enfrentaram quatro vezes, com apenas um triunfo verde-amarelo, nas quartas de final de Toronto em 2022.

Em quadra por três dias seguidos, Bia sentiu as 3h03 do duelo contra a suíça. O jogo foi marcado por muitas trocas de bola e demora para a definição dos games. No terceiro set, a brasileira chegou a levar a mão à coxa.

A paulista chegou a estar a dois games da vaga nas oitavas, mas sofreu a virada e acabou derrotada no desempate. Bia abriu 4 a 1 no terceiro set, mas viu Bencic fazer 5 a 4. A brasileira buscou dois empates e levou o jogo pro tie-break, e acabou atropelada.

O revés mantém o jejum de Bia Haddad na temporada, que não tem duas vitórias seguidas desde o Australian Open, disputado em janeiro deste ano.

A suíça enfrentará a número 4 do ranking mundial Coco Gauff. A estadounidense venceu a compatriota Ann Li na terceira rodada, por 2 sets a 0.

Bia Haddad volta a quadra amanhã, nas duplas. A brasileira — que joga ao lado da alemã Laura Siegemund — enfrentará Diana Shnaider e Mirra Adreeva pelas oitavas de final, em horário ainda a ser confirmado.

Como foi o jogo

Bia teve um início de jogo equilibrado, mas sofreu duas quebras e viu Bencic levar o primeiro set. As tenistas mantiveram a parcial até o sexto game. Na sequência, a suíça conseguiu a quebra de saque e, no game seguinte, confirmou seu serviço, abrindo 5 a 3. Bia se segurou no último game, salvou dois set points, mas sofreu nova quebra e viu a adversária fechar o set em 6/3.

A brasileira voltou vibrante e agressiva, fez 3 a 0 logo no início da parcial e empatou a partida. Bia voltou com sangue nos olhos, não deixou a suíça pontuar nos dois primeiros games, conseguiu uma quebra e abriu 2 a 0. No terceiro game, a brasileira colocou uma irritada Bencic para correr e mostrou muita tranquilidade para, na quarta tentativa, confirmar o 3 a 0. A suíça reagiu na partida, diminuindo a parcial para 3 a 2 e, depois, para 5 a 4. A paulista, porém, soube administrar o set, fechou em 6/4 e empatou o jogo.

Bia saiu na frente, mas Bencic buscou empate e jogo virou um drama que foi parar no tie-break. A número 19 do mundo repetiu o roteiro e abriu 3 a 0 no começo do terceiro set, com direito a duas quebras de saque. Bencic tentou voltar para o jogo, confirmou seu serviço, mas na sequência viu Bia Haddad abrir 4 a 1. A suíça, porém, não desistiu, e foi buscar o empate e a virada por 5 a 4. Bia voltou para o jogo e confirmou seu serviço para fazer 5 a 5 e, depois, 6 a 6, levando o jogo para o tie-break.

Bencic deu aula no tie-break e eliminou Bia Haddad. A suíça dominou o desempate, abrindo 4 a 0 para cima da brasileira. Bia até diminuiu, mas a suíça aproveitou seus saques para fechar a parcial em 6/2 e ir para as oitavas.

Encarou a 'gêmea'

A semelhança entre Bia Haddad e Belinda Bencic chamou a atenção dos espectadores. As redes sociais foram recheadas com brincadeiras sobre a suíça ser a "gêmea perdida" da brasileira.

Bia Haddad em quadra hoje pic.twitter.com/t8pr8xHjqd -- daiane (@apenassdaiane) April 26, 2025

As atletas têm 28 anos, e nasceram cerca de dez meses de diferença. Bia nasceu em 26 de maio de 1996, enquanto Bencic é de 9 de março de 1997.

As duas já tinham se enfrentado três vezes, com duas vitórias suíças e uma brasileira.