Questionado e com rendimento abaixo, Rony teve temporada com mais jogos pelo Palmeiras em 2024

O atacante Rony não teve seu melhor ano com a camisa do Palmeiras e terminou a temporada questionado devido ao baixo rendimento e jejum de gols. Contudo, apesar disso, o atleta foi peça de confiança de Abel Ferreira e disputou 63 jogos em 2024, sendo 27 como titular

Com isso, o atleta de 29 anos viveu sua temporada com maior número de jogos pelo Palmeiras. Em contrapartida, foi a temporada com menor número de gols, com apenas dez bolas na rede. Em 2022, que até então era o ano que Rony tinha mais jogos pelo Verdão, com 61, o atleta fez 23 tentos.

Rony começou o ano em baixa e perdeu a titularidade na equipe para Flaco López. Em um primeiro momento, o argentino deu boa resposta e foi o artilheiro da equipe no Campeonato Paulista, título conquistado pelo Verdão depois de vitória sobre o Santos, no Allianz Parque.

Ao longo do ano, porém, ele também oscilou e Rony teve sequências como titular, mas não justificou a opção do treinador. Entre março e abril, quando entrou nos 11 jogos disputados no período, Rony viveu grande jejum de gols até voltar a marcar, no dia 2 de maio, na vitória sobre o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Rony marcou pela última vez no dia 21 de agosto, no empate por 2 a 2 para o Botafogo, em jogo que decretou a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. Depois disso, o atleta não participou de mais nenhum gol mesmo tendo chances consecutivas e sequência como titular, como aconteceu nos duelos contra Grêmio, Bahia, Atlético-GO e Botafogo.