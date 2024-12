Marta evita traçar Copa como meta e fala sobre chance de jogar no Corinthians: "Tudo é possível

Marta fez história e completou um pódio de alto nível nesta segunda-feira, no prêmio Bola de Prata, organizado pela ESPN. A Rainha se juntou a Pelé e Neymar e, na 55ª edição do evento, recebeu o troféu hors concours, feito este que, até os dias atuais, apenas os ex-jogadores do Santos haviam conseguido.

Depois de ser homenageada no palco, ela deu entrevista e falou sobre a evolução do futebol feminino no Brasil. Ícone mundial da categoria, ela admite que a modalidade tem crescido, mas aponta necessidade de mais melhorias.

"É nítido o quanto evoluiu o futebol feminino no Brasil em todos os sentidos. Acredito que estamos no melhor momento para aproveitar a oportunidade e fazer o futebol feminino crescer a cada dia. Seja com os clubes investindo mais ou com os meios de imprensa divulgando mais. Tivemos grandes públicos nos estádios neste ano, quero muito ver isso em outros clubes também. As meninas estão fazendo a parte delas, se dedicando", disse Marta.

Medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, neste ano, a Rainha falou sobre seu futuro na Seleção Brasileira. Em uma entrevista recente, ela disse que assistiria à próxima Copa do Mundo, que será disputada no Brasil, da arquibancada. Ela, desta vez, ressalta que sempre estará à disposição do país, mas evita traçar o Mundial como uma meta.

"Minha perspectiva sobre a Copa do Mundo não mudou. Sempre vou estar disponível e querendo ajudar a Seleção. Mas não quero colocar isso como uma meta. Isso tem que ser uma coisa natural, vai depender muito do dia a dia. Se eu tiver que estar, será por mérito. Sempre vou estar disponível para ajudar a Seleção", afirmou.

Marta também foi questionada sobre os próximos passos de sua carreira e abordou a possibilidade de, em um futuro breve, defender o Corinthians. Ela planeja jogar por mais dois anos e diz que "tudo é possível".

"Não é segredo para ninguém, tenho um carinho grande pelo Corinthians. Sou torcedora. Também tenho carinho pelo Santos, pelo Vasco, por todos os times que fizeram parte da minha carreira. Tenho planos de jogar por mais uns dois anos talvez. Enquanto eu estiver jogando tudo é possível", concluiu.

Atualmente, Marta, de 38 anos, atua pela Orlando Pride, dos Estados Unidos. Ela soma 11 gols e uma assistência em 26 jogos disputados pelo time norte-americano nesta temporada.