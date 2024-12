Técnico do São Paulo explica o que é preciso para William Gomes jogar mais

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, explicou o que falta para William Gomes passar a jogar com mais regularidade. O jovem, autor do gol da equipe na derrota deste domingo, por 2 a 1, para o Botafogo, é considerado uma joia de Cotia, passou a ser relacionado com mais regularidade para os jogos do time profissional nesta temporada, mas ainda não conseguiu se consolidar como uma das primeiras opções do comandante argentino.

"Nessa situação pontual dos jovens, neste caso o William Gomes, creio que a responsabilidade do jogador e do treinador é 50/50. Ele tem que treinar bem, melhorar em alguns aspectos. Ele tem o vínculo com o gol importante, marcou três gols [na temporada], isso é um bom dado", comentou Zubeldía sobre o William Gomes.

Apesar da satisfação do treinador são-paulino em relação ao desempenho ofensivo do atacante, William Gomes ainda precisa evoluir em outros aspectos do jogo para figurar entre os 11 titulares com mais regularidade.

"No processo com a bola está faltando interpretar situações de posicionamento, controlar melhor a bola. No primeiro tempo ele teve alguma dificuldade para tabelar e em situações de pressão. Ele vai melhorando com o passar dos jogos. À medida que eu pense que ele tem que jogar, ele vai jogar", prosseguiu o técnico do São Paulo.

William Gomes pode ainda não ter se consolidado no São Paulo, mas Luis Zubeldía garantiu que está satisfeito com a evolução gradativa de um dos jogadores mais promissores revelados nas categorias de base do clube. Não à toa, ele foi titular nas duas partidas contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores.

"De julho até aqui foi muito bom para ele, jogou muito. Jogos de quartas de final de Libertadores, vários jogos como mandante, vários jogos como visitante. Mas, calma. Me entregue 50% que eu peço, aí entregarei meus 50%", concluiu.