CBF cresce o olho no preço dos ingressos e seleção joga sem casa lotada

Do UOL, em Salvador (BA)

A CBF cresceu o olho no preço dos ingressos e viu um público decepcionante na Fonte Nova para Brasil x Uruguai.

O que aconteceu

O clássico sul-americano recebeu 41.511 torcedores. Para efeito de comparação, a média de público do Bahia na Fonte Nova é de 36.218. A arena tem capacidade para 49 mil. No visual, no entanto, os clarões eram visíveis. A renda não foi divulgada.

O ingresso mais barato era o "solidário", a R$ 100 com a entrega de dois quilos de alimento não perecível. Esse setor, o da cadeira superior norte, recebeu bom público.

Outras entradas custaram até R$ 800. O intermediário leste (R$ 600) foi o espaço com mais clarões, com menos da metade da capacidade ocupada.

O UOL esteve nos treinos e recepções no hotel da seleção em Salvador e ouviu muitas reclamações sobre os ingressos. Centenas de pessoas disseram que a única forma de estar perto dos jogadores era seguir o ônibus. O desempenho irregular da equipe de Dorival Júnior pareceu incomodar menos que o preço cobrado.

Muitos criticaram o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que é de Vitória da Conquista, na Bahia. O povo de Salvador e cidades vizinhas se queixou do preço dos ingressos escolhido pelo conterrâneo.

Ednaldo teve raras aparições nesses dias em Salvador. O dirigente optou por sumir dos holofotes após atuação mais ativa em outras datas Fifa. O baixo público justamente na sua terra não é uma boa notícia para a CBF.

Veja os preços dos ingressos:

Cadeira Superior Norte (Ingresso Solidário): R$ 100

Cadeira Superior Leste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

Cadeira Superior Oeste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

Cadeira Norte Inferior: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

Cadeira Norte Intermediário: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

Cadeira Especial Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Leste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Leste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Sudeste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Sudeste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Visitante: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Lounge Premium: R$ 800 (inteira) e R$ 500 (infantil) até 10 anos