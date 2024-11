Al Nassr x Al-Hilal: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Saudita

O Al Nassr recebe o Al-Hilal nesta sexta-feira (1º), às 15h (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Saudita. O duelo acontece no Estádio Universidade Rei Saud.

A partida será transmitida pelo canal GOAT, no YouTube. O Placar UOL acompanha os lances do embate em tempo real.

A equipe de Cristiano Ronaldo está na terceira posição do torneio. Em oito partidas disputadas, o Al Nassr venceu cinco partidas e empatou três, vindo de um empate com Al Kholood por 3 a 3 no Campeonato Saudita.

Já a equipe de Neymar tem oito vitórias em oito partidas, liderando o torneio. O Al-Hilal é o único clube na competição que se mantém 100% e chega para o confronto contra o Al Nassr com uma vitória sobre o Al Taawon no torneio, por 2 a 0, sem a participação do camisa 10 brasileiro.

Al Nassr x Al-Hilal -- Nona rodada do Campeonato Saudita

Data e hora: 1 de novembro de 2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Universidade Rei Saud - Riad, Arábia Saudita

Onde assistir: GOAT (YouTube)