Antalyaspor, time de Alex, vence de virada pela Liga Turca

Equipe do técnico brasileiro Alex, o Antalyaspor venceu o Alanyaspor de virada por 2 a 1 neste domingo, pela Liga Turca. O primeiro tempo terminou com a vitória parcial do time da casa. Porém, com gols de Djenepo e Gaich, o Antalyaspor virou o placar.

"Foram dois tempos bem distintos. Eles mereceram no primeiro tempo. Nós fomos melhores no segundo tempo e merecemos a vitória. Foi uma partida bem equilibrado", comentou Alex de Souza após a partida.

Essa foi a segunda vitória de virada do Antalyaspor no comando de Alex na Liga Turca. A outra foi contra o Hatayspor, que vencia por 2 a 0, mas sofreu a virada para 3 a 2. O time do técnico brasileiro tem 11 pontos e está na 12ª colocação, com três vitórias em dez rodadas até aqui da Liga Turca.

Alex foi contratado pelo Antalyaspor ao fim da temporada passada. Muito conhecido na Turquia por sua passagem no Fenerbahce, o brasileiro foi recebido com muita festa pelos torcedores da equipe.

Até aqui, Alex tem 10 jogos no comando do Antalyaspor, com o retrospecto de três vitórias, dois empates e cinco derrotas.