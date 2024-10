Transmissão ao vivo de Vasco x Cuiabá: veja onde assistir

Vasco e Cuiabá se enfrentam hoje (24), às 19h (de Brasília), em São Januário, em jogo atrasado válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Vasco é o 10º colocado do Brasileirão com 37 pontos. Já o Cuiabá está na penúltima colocação, com apenas 27.

O Cruz-Maltino quer esquecer a queda na Copa do Brasil. Em casa, o Vasco caiu na semifinal ao empatar em 1 a 1 com o Atlético-MG, que tinha vencido a ida por 2 a 1.

O Cuiabá tenta se recuperar no Brasileirão e vem de dois jogos sem perder. O Dourado empatou com o Atlético-GO em 0 a 0 na rodada anterior.

Vasco x Cuiabá -- Campeonato Brasileiro