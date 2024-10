Guilherme coloca fim em jejum incômodo no Santos e alcança segunda temporada mais artilheira da carreira

Apesar da derrota do Santos para a Chapecoense, a noite da última quarta-feira foi importante para o atacante Guilherme. O jogador colocou um ponto final em um jejum duradouro ao balançar as redes no revés por 3 a 2, na Vila Viva Sorte, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O tento anotado diante da Chape tirou um peso dos ombros de Guilherme, que passava por uma seca preocupante de gols. A última vez que o atleta havia feito um gol antes disso foi no dia 9 de agosto, na vitória santista de 3 a 0 sobre o Paysandu, chegando a 11 jogos sem marcar.

O gol da última quarta-feira ter sido fundamental para aliviar a pressão sobre Guilherme, mas também foi especial por outro motivo. Indo às redes diante da Chapecoense, o camisa 11 do Santos alcançou a sua segunda temporada mais artilheira da carreira.

Ao marcar o gol no último jogo, Guilherme chegou a marca de 11 gols na atual temporada e ultrapassou o número de gols marcados na última temporada, em que defendeu as cores do Fortaleza. No ano passado, ele balançou as redes 10 vezes em 52 partidas. Neste 2024, já são 11 em 41 jogos no Peixe.

O atacante do Alvinegro Praiano foi às redes contra o Guarani (2x) e contra o Red Bull Bragantino, ainda pelo Paulista. Depois, pela Série B, marcou seus gols diante de Paysandu (3x - uma no primeiro turno e duas no returno), Guarani, Ituano, Coritiba, Sport e, agora, Chapecoense.

A temporada mais artilheira da carreira de Guilherme, por sua vez, foi em 2019, quando esteve emprestado pelo Grêmio ao Sport. Pelo Leão do Norte naquele ano, o jogador se superou e marcou 21 gols em 49 embates, além de ter contribuído com seis assistências.

Guilherme, inclusive, vem sendo um dos principais protagonistas do Santos nesta temporada. O jogador vem brigando lado a lado com o companheiro Giuliano para saber quem terminará o ano como artilheiro - o meia está com 12 gols marcados, enquanto o atacante já fez 11.

Para além disso, o camisa 11 do Alvinegro Praiano ainda é o líder da equipe em assistências e em participações em gols na Série B do Brasileirão. Ao todo, ele distribuiu sete passes para gols, totalizando 15 contribuições ao longo das 32 rodadas do torneio.

Por fim, ao lado de Giuliano, Guilherme ainda está na briga pela artilharia da Segunda Divisão nacional. O atacante já balançou as redes oito vezes, enquanto o camisa 20 marcou nove. Quem lidera o ranking é Caio Dantas, do Guarani, com 11 gols feitos.

O atleta ainda possui mais seis jogos com o Santos até o final da temporada para seguir somando gols e, quem sabe, buscar a artilhaeira do torneio. Nas últimas seis rodadas, o Peixe tem pela frente Ceará, Ituano, Vila Nova, Coritiba, CRB e Sport.

Com Guilherme à disposição e aliviado após findar um jejum, o Santos retorna aos gramados para encarar o Ceará, em compromisso válido pela 33ª rodada da Série B. A bola rola nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.