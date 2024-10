Juca Kfouri: Com ingresso caro, Itaquera deixa de ser 'alçapão corintiano'

O ingresso caro contribuiu para uma "frieza impressionante" da fiel torcida na Neo Química Arena na eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, avaliou o colunista Juca Kfouri, no Posse de Bola.

Segundo Juca, a arena em Itaquera não é mais um alçapão corintiano, dentro do qual os adversários sucumbem à pressão. Para ele, Gerson tomou conta do jogo, e o Flamengo conseguiu esfriar o clima mesmo com um a menos na casa do Corinthians.

Em nenhum momento, o Corinthians incomodou de fato o Flamengo, deu uma perspectiva de que poderia fazer um gol no Flamengo. A torcida se comportou com uma frieza impressionante, parece que esgotou a bateria na quinta-feira no jogo do Washington Olivetto e isto fez com que ficasse um clima de expectativa, de vamos ver o que acontece, e não aconteceu nada.

O Corinthians é o time dos empates, lembremos que ontem empatou de novo, é mais um empate em Itaquera, que há muito tempo deixou de ser alçapão corintiano por causa de todo clima, o mármore, ingresso caro. Diga-se de passagem, com aval do presidente do clube, que deixou o Fred Luz pendurado no lustre. Juca Kfouri

Mauro Cezar detona Ramón Díaz: 'Espécie de Luxemburgo argentino'

Ramón Díaz faz um péssimo trabalho no Corinthians e está virando uma "espécie de Luxemburgo argentino", afirmou Mauro Cezar.

O Corinthians é um time mal treinado, muito mal treinado, o trabalho do Ramón Díaz é péssimo e ontem ele conseguiu se superar na ruindade. (...) Mesmo com os desfalques do Flamengo, seria uma vergonha para o Flamengo ser eliminado por esse Corinthians.

Ontem, teve a chance de jogar com um a mais e mesmo assim o Corinthians se arrasta na temporada, vivendo na fantasia. A realidade do Corinthians é lutar contra o rebaixamento. Vai jogar de novo com o Palmeiras daqui a duas rodadas, vamos ver a mesma situação. Tudo que ele fez de errado ontem é uma característica de um trabalho ruim, de uma espécie de um Luxemburgo argentino, que é o Ramón Díaz, que era bom há uma década, quando foi campeão no River Plate. Mauro Cezar

Quem é o melhor: Estêvão no Palmeiras, Hulk no Galo ou Gerson no Fla?

Gerson liderou o Flamengo e Hulk, o Atlético-MG rumo à decisão da Copa do Brasil. Estêvão vem conduzindo o Palmeiras na busca pelo tricampeonato consecutivo no Brasileirão. Mas quem é o mais importante em seus times? No Posse de Bola, os colunistas Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e José Trajano divergiram.

O Hulk mudou a história do Atlético-MG. O cara mudou a história do clube e é decisivo desde 2021. O jogador mais decisivo no Brasil nos últimos anos é ele Arnaldo Ribeiro

O Atlético-MG já não vem bem faz um tempo e vem ganhando graças aos gols isolados do Hulk. O Gerson está jogando demais, é um maestro, mas tem outras peças no Flamengo que contribuem de alguma forma. Mas, no Galo, o Hulk resolve. Eu digo que é o Hulk por isso José Trajano

Eu acho o Gerson e o Estêvão. O Hulk não faz uma grande temporada e tem alguns lampejos, como no sábado ou na eliminação do Fluminense na Libertadores, as jogadas que ele fez nos gols do Deyverson. O Estêvão, o time funciona mais em função dele. No Flamengo, o Gerson também, com características diferentes. O Estêvão é mais goleador e participa de mais jogadas de passe para gol, e o Gerson é mais um ponto de equilíbrio do time, um alicerce. Eu acho que os dois são mais importantes no momento. O Hulk é o cara que chega para resolver as coisas, como fez no sábado, quando o Atlético-MG jogava bem mal. Aliás, que jogo ruim. Mauro Cezar Pereira

